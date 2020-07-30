نجل حميدان التركي حبيس العزل الانفرادي: «اذكروا والدي يوم عرفة»

طالب نجل حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية، بعدم نسيان والده من الدعاء له في يوم عرفة، بفك كربته ونصره على من ظلمه، وقال تركي حميدان التركي، عبر حسابه على تويتر: «اذكروا والدي حميدان التركي في دعواتكم في هذا اليوم الفضيل.. يوم عرفة.. اللهم قد مس والدي الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ألطف بحالة وارحمه وهون عليه وانصره على من ظلمه».

وكان تركي ذكر يوم 25 يوليو الجاري أن والده أكمل ١٨ يومًا من العزل الانفرادي، دون أن يسمعوا منه أو يصلهم خبر قرار لجنة الإفراج المشروط.. واعتقل حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنّه رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن.

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