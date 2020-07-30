وزارة الصحة تعدد خطوات علاج الإجهاد العضلي للحجاج

أكدت أن عدم اللياقة يتصدر أسباب الإصابة..
عددت وزارة الصحة أسباب وخطوات علاج الإجهاد العضلي الذي قد يتعرض له حجاج بين الله الحرام.
وذكرت وزارة الصحة،عبر حسابها على تويتر، أن أسباب الإجهاد العضلي تشمل: ضعف اللياقة البدنية، والإرهاق الزائد، والحركة العنيفة.
وأشارت الوزارة إلى أن طرق العلاج تتضمن: التوقف عن الحركة عن الإحساس بالألم، وضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم، وتبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم، ورفع العضو المصاب لتخفيف الألم، واستشارة الطبيب عند الضرورة.
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