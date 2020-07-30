«الخثلان» يوضح حكم اجتماع صلاة الجمعة مع العيد

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود؛ الشيخ سعد الخثلان، حكم صلاة الجمعة إذا وافقها يوم العيد، مشيرًا إلى أنه من السنة عدم لزومها لمن صلى العيد، لكن الأفضل أداء صلاة الجمعة.

وقال الخثلان، عبر حسابه على تويتر، إنه «يجتمع عيد الأضحى هذا العام مع يوم الجمعة، وقد دلت السنة على أن من صلى العيد لم تلزمه الجمعة وله أن يصليها ظهرًا أربع ركعات».

وتابع الخثلان: «لكن الأفضل أن يصلي الجمعة ولو كان صلى العيد؛ فإن صلاة الجمعة عمل صالح عظيم ويعظم ثوابها لدخولها في عشر ذي الحجة التي تتضاعف فيها الحسنات والأجور».

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