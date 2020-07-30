بالفيديو.. خطيب عرفة: توجيهات إلهية لمواجهة المصائب والمشكلات الاقتصادية

الشيخ المنيع أكد أن الصبر عليها بمثابة الطريق إلى الجنة..
قال خطيب يوم عرفة، الشيخ عبدالله المنيع، إن هناك توجيهات إلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها أن الشريعة رغبت فى الاكتساب والإنتاج، ومزاولة الأعمال، وحثت على التجارة، وجعلت الأصل فى البيوع الحلة والجواز، وحرمت الربا والغش وأمرت باحترام الأموال العامة والخاصة والوفاء بالعهود.
وأضاف الشيخ المنيع، أن الصبر على مصائب الدنيا باب الوصول إلى آخرة لا مصائب فيها، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر على مصائب الدنيا، مشيرًا إلى أن المصائب تجعل العبد يتذكر النعم والخيرات التى وهبها الله للإنسان.
وتابع الشيخ المنيع، قائلًا: إن مصائب الدنيا تذكر الناس بالآخرة وتجعلهم يستعدون للجنة التى تخلو من الأحزان، كما أنه بهذه المصائب يحصل اختبار العباد والتمييز بين أهل الثبر وأهل الجزع.
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت في وقت سابق، صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.
خطيب #يوم_عرفة معالي الشيخ عبدالله المنيع
توجيهات إلهية، للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية..#بسلام_آمنين #عرفه#عرفات_الآن #الحج#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GZqxx92cmk
خطيب #يوم_عرفة معالي الشيخ عبدالله المنيع
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