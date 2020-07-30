حج / وزارة الشؤون الإسلامية توزع هدية لجميع ضيوف الرحمن بمسجد نمرة وعبوات مياه زمزم



عرفات 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية على حجاج بيت الله الحرام فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر .

وشملت الهدية سجادة صلاة، وباركورد المصحف الإلكتروني، وعبوات ماء زمزم معدة للاستخدام الواحد فقط و غيرها من المستلزمات التي تهم الحاج في رحلة الحج، ضمن مبادرة الوزارة الرامية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار

وحظيت برامج وجهود الوزارة في حج العام الحالي إشادة واسعة وثناء من مختلف الحجاج والجهات الرسمية المشاركة في تنظيم الحج وفق الخطة التنفيذية .

// انتهى //

16:31ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية على حجاج بيت الله الحرام فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر .وشملت الهدية سجادة صلاة، وباركورد المصحف الإلكتروني، وعبوات ماء زمزم معدة للاستخدام الواحد فقط و غيرها من المستلزمات التي تهم الحاج في رحلة الحج، ضمن مبادرة الوزارة الرامية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحظيت برامج وجهود الوزارة في حج العام الحالي إشادة واسعة وثناء من مختلف الحجاج والجهات الرسمية المشاركة في تنظيم الحج وفق الخطة التنفيذية .// انتهى //16:31ت م0123

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