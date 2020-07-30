السعودية اليوم / مسالخ ونقاط الذبح بمحافظة جدة تعزز طاقاتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك



جدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واس

كثفت مسالخ ونقاط الذبح المعتمدة بمحافظة جدة جميع طاقاتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، باستقبال المواطنين والمقيمين وسط إجراءات احترازية آمنة للوقاية من فيروس

‏ وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة وفي إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك اعتمدت 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز ٤ مسالخ رسمية، والسماح للمطابخ المصرح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية والبلدية الاحترازية معززة جهودها الميدانية في نطاق ١٩ بلدية فرعية ، للتأكد من التزام أسواق النفع العام بالبروتوكولات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل عبر الخطة المعدة لهذه المناسبة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين ، وذلك من خلال الرقابة الصحية على مسالخ ونقاط ذبح الأضاحي وأماكن بيع المواشي ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ودعم هذه المرافق بفرق النظافة والمراقبين ، وزيادة الآليات والحاويات في أماكن الذبح ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي ، ووضع أرقام تسلسلية على الأضاحي لتذبح بالتسلسل الرقمي في أول أيام العيد.

ونوه بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً للصحة العامة ، مؤكداً على تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

// انتهى //

16:21ت م

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جدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسكثفت مسالخ ونقاط الذبح المعتمدة بمحافظة جدة جميع طاقاتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، باستقبال المواطنين والمقيمين وسط إجراءات احترازية آمنة للوقاية من فيروس كورونا ، وسط جولات ميدانية على هذه المرافق من أمانة محافظة جدة للتأكد من جاهزيتها ورفع طاقاتها التشغيلية واعتماد التدابير الوقائية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.‏ وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة وفي إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك اعتمدت 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز ٤ مسالخ رسمية، والسماح للمطابخ المصرح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية والبلدية الاحترازية معززة جهودها الميدانية في نطاق ١٩ بلدية فرعية ، للتأكد من التزام أسواق النفع العام بالبروتوكولات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.وأشار إلى أن الأمانة تعمل عبر الخطة المعدة لهذه المناسبة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين ، وذلك من خلال الرقابة الصحية على مسالخ ونقاط ذبح الأضاحي وأماكن بيع المواشي ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ودعم هذه المرافق بفرق النظافة والمراقبين ، وزيادة الآليات والحاويات في أماكن الذبح ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي ، ووضع أرقام تسلسلية على الأضاحي لتذبح بالتسلسل الرقمي في أول أيام العيد.ونوه بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً للصحة العامة ، مؤكداً على تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.// انتهى //16:21ت م0120

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