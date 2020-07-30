السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ جولاتها الرقابية على المسالخ بالمنطقة



الدمام 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية الإدارية والصحية والفنية على مسالخ المنطقة، ضمن خطتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك التي يتزايد الإقبال عليها؛ لتأدية شعيرة إخراج الأضاحي، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما قامت البلديات المرتبطة بالأمانة بدور المراقبة والمتابعة والتهيئة، شملت (9263) منشأة، حيث بلغ عدد المحلات التي تم مراقبتها (8038) محلاً، ومتابعة النظافة في (564) موقعاً، وتهيئة (348) حديقة، ومتابعة مظاهر التشوه البصري لـ (313) موقعاً.

وأشارت الأمانة إلى أن عدد المراكز والمجمعات التي طبقت الاجراءات الاحترازية بلغ (483) مركزاً ومجمع، منها (220) سوقاً غذائياً، و (121) مركزاً لبيع الخضار، و (89) مركزاً لبيع اللحوم، و (44) منفذاً لبيع أنابيب الغاز، والتزم فيها (9) منافذ ضمن فئة المجمعات التجارية والمولات.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق كافة خططها الاحترازية، لتقديم خدماتٍ بكفاءة عالية ترقى لرضا المستفيد وحمايته، وقيامها بأعمالها التطويرية المستجدّة بما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع، داعية المستهلكين بالتقيد بالاحترازات الوقائية والتكاتف يداً بيد للإبلاغ عن المخالفات التي تتعارض مع البروتوكولات البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940)، ليتم مباشرتها.

// انتهى//

16:11ت م

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