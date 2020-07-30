

تبوك 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك استعداداته بتجهيز وتهيئة 456 جامعاً و مسجداً بمدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام1441هـ , بعد تجهيز عدد من المساجد الإضافية لمنع الزحام.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي، أنه تم الإنتهاء من جميع التجهيزات لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 ھ وتهيئة الجوامع والمساجد ضمن البروتوكولات الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس

يذكر أن المواعيد الزمنية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١ھ بمنطقة تبوك كالآتي : مدينة تبوك:(6:10) محافظة أملج:(6:17) محافظة الوجه:(6:14) محافظة تيماء:(6:00) محافظة ضباء:(6:15) محافظة حقل:(6:15) محافظة البدع:(6:16).

// انتهى //

15:35ت م

0111



تبوك 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك استعداداته بتجهيز وتهيئة 456 جامعاً و مسجداً بمدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام1441هـ , بعد تجهيز عدد من المساجد الإضافية لمنع الزحام.وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي، أنه تم الإنتهاء من جميع التجهيزات لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 ھ وتهيئة الجوامع والمساجد ضمن البروتوكولات الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ، داعيًا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المصلين.يذكر أن المواعيد الزمنية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١ھ بمنطقة تبوك كالآتي : مدينة تبوك:(6:10) محافظة أملج:(6:17) محافظة الوجه:(6:14) محافظة تيماء:(6:00) محافظة ضباء:(6:15) محافظة حقل:(6:15) محافظة البدع:(6:16).// انتهى //15:35ت م0111

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بتبوك تُكمل تجهيز 456 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.