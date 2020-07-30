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وزارة الصحة السعودية تعلن انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 30 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس وذلك بعد تسجيل 1629 حالة جديدة، مع استمرار حالات التعافي بالارتفاع مع تسجيل 2629 حالة شفاء جديدة.

 

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وسجلت المملكة 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات النشطة 40,179 منها 2044 حالة حرجة.

 

ووصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 274,219 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 231,198 حالة، ووصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 2842 حالة.

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