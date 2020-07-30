شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام تزدان لاستقبال عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

تزينت حاضرة الدمام لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1441، وذلك بتجهيز أعمال الزينة التجميلية في مختلف مداخل الدمام والواجهة البحرية والدوارات، وتركيب أشكال الإنارة المختلفة على الأشجار وأعمدة الإنارة بجميع الطرق والميادين بمدن الحاضرة، بالإضافة إلى الكباري .

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة وضعت خطة استعداداتها بتقديم أفضل الخدمات لزوار وسكان المنطقة الشرقية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة بأعمال التزيين بالإنارات وتجميل الطرق والميادين وما يأتي ضمنها، حيث ركبت أعمال الزينة التجميلية بمواقع مختلفة شملت مداخل الدمام والواجهة البحرية والدوارات، جاء أولها تزيين الكباري الواقعة على مداخل الدمام، وشملت كبري طريق الجبيل مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، كبري طريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه نحو منطقة غرب الدمام، كبري طريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز المتجه إلى داخل الدمام، كبري طريق الخليفة أبو بكر الصديق مع الملك فهد بن عبد العزيز.

كما قامت بلدية وسط الدمام بمسح 831006 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة 65750 ألف زهرة موسمية وغرس أكثر من 77 شجرة متنوعه في الكورنيش والحدائق والطرقات العامة، فيما تم صيانة أكثر من 111 لعبة من ألعاب الأطفال، وإعادة الدهان عليها وتطهيرها باستخدام أكثر من 930 لتر من الماء والكلور المخفف، والتأكد من جودة العوازل المطاطية الخاصة بأرضية الألعاب .