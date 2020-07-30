شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب عرفة لـ"اليوم" : الدولة تبذل مجهودات عظيمة لراحة حجاج والان نبدء بالتفاصيل

قال خطيب مسجد نمره في يوم عرفه الشيخ عبدالله المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء في تصريحات لـ"اليوم" إن الدولة تبذل مجهودات عظيمة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وللوقاية من الفيروس الذي ضج العالم من آثاره لكن الله تعالى له إرادته وحكمته ، ونحن نتقبل بكل رضا وإيمان وتسليم ما يقدره الله سبحانه وتعالى وهذا جزء من عقيدتنا.

وأضاف :"لا شك أن وزارة الشؤون الاسلامية بذلت جهوداً كبيرة فيما يتعلق بالعناية بالمساجد وتطهيرها وتعقيمها ، ونوجه الشكر لوزارة الشؤون الاسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة وجميع الجهات التي تضافرت من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ساعدت على الجمع بين إقامة المشاعر وفي نفس الوقت الوقاية من الجائحة.