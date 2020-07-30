شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب عرفة لـ"اليوم" : الدولة تبذل مجهودات عظيمة لراحة حجاج والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف :"لا شك أن وزارة الشؤون الاسلامية بذلت جهوداً كبيرة فيما يتعلق بالعناية بالمساجد وتطهيرها وتعقيمها ، ونوجه الشكر لوزارة الشؤون الاسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة وجميع الجهات التي تضافرت من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ساعدت على الجمع بين إقامة المشاعر وفي نفس الوقت الوقاية من الجائحة.
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