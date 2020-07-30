ترامب يقترح تأجيلًا غير مسبوق للانتخابات الأمريكية

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي خطوة تُعد غير مسبوقة.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب متأخر أمام خصمه المحتمل، المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، في الاستطلاعات الخاصة ببعض الولايات الأمريكية.

وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر قائلًا: مع آليات التصويت المحتملة لهذا العام، سيكون عام 2020 من أكثر الأعوام في التاريخ التي تشهد انتخابات غير دقيقة واحتيالية، وسيكون الأمر محرجًا للغاية للولايات المتحدة.

وتابع التغريدة بصيغة متسائلة قائلًا: تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن ؟؟؟

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هل يمتلك ترامب السلطة لتأجيل الانتخابات الأمريكية؟

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، ليس لدى ترامب السلطة لتأجيل الانتخابات الأمريكية، لكنه على الأرجح يستخدم حسابه لإثارة الشكوك حول آليات التصويت هذا العام التي تعتمد على البريد، حيث يرى أنها عملية احتيالية على الرغم من أن نظيرته ليس لها أي دليل.

ويُذكر أن المنافسة بين ترامب وبايدن على كرسي الرئاسة الأمريكية على أشدها، وكلاهما يسيران في مسارين مختلفين تمامًا عن الآخر، لاسيما في خططهما في التعامل خارجيًا مع الصين والشرق الأوسط.

واُنتقد ترامب بشدة بسبب بطء وعدم فعالية إجراءاته المعتمدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى إصابة 4,569,192 أمريكيًا وتُوفي 153,871شخصًا بينما تعافى 2,246,212 شخصًا.

وهذه الأرقام تجعل من الولايات المتحدة البلد الأولى عالميًا في معدلات الإصابة والوفاة.

وعلى الصعيد العالمي أُصيب 17,222,440 شخصًا بفيروس كورونا، وتُوفي 671,022 شخصًا، بينما تعافى 10,734,818 شخصًا.

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