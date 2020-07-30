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شكرا لقرائتكم وزير الحج : عدم دخول أي شخص للمشاعر المقدسة دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الحج: طبقنا كل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الصحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الحج الدكتور محمد بنتن أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة في موسم حج 1441 الذي يأتي في ظروف استثنائية.
الإجراءات الاحترازية في الحج
وقال وزير الحج في مداخلة مع قناة السعودية إنه تم تطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة سواء فيما يتعلق بتنقلات الحجيج ودخولهم المشاعر المقدسة وطوافهم حول الكعبة ودخولهم المساجد وغيرها من الأمور التي تكفل عدم انتشار عدوى كورونا إن شاء الله.
لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة
وأعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المشاعر المقدسة بين ضيوف الرحمن أو الأجهزة التي تقوم على خدمتهم ورعايتهم حتى اليوم التاسع من ذي القعدة.
مخيم متكامل لعزل حالات كورونا
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أنها أعدت مخيماً متكاملاً في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الحالة الصحية للحجيج.
وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.
المستشفى المتنقل في عرفة
كما يوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.
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