استخدام الهاتف ليلًا يزيد خطر الإصابة بـ سرطان الأمعاء بنسبة 60%

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حذر باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية من أن استخدام الهاتف في السرير ليلاً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 60%، كما يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة أيضًا أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية أخرى مثل السمنة واضطرابات النوم.

وقال الباحثون إن زيادة التعرض للشاشات ليلًا يمكن أن يحد من مستويات الميلاتونين الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة في الجسم ويساعد في تنظيم دورات الليل والنهار

ويؤثر مستويات هذا الهرمون على بعض أنواع السرطانات مثل سرطان البروستاتا والثدي.

وشملت الدراسة ألفي شخص من برشلونة ومدريد، واستخدم العلماء صورًا من محطة الفضاء الدولية لمراقبة مستوى الضوء الأزرق المتواجد ليلًا في كلتا المدينتين، مع استبعاد عمال المناوبات الليلية من الدراسة.

ووجد الخبراء أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر تعرضًا للضوء الأزرق لديهم خطر أعلى بنسبة 60% للإصابة بسرطان الأمعاء من أولئك الأقل تعرضًا، ومن بين الألفي مشارك الذين شملهم الاستطلاع، وُجد أن 650 منهم مصابون بسرطان الأمعاء.

الربط بين الضوء الأزرق وسرطان الأمعاء:

وقال منسق الدراسة الدكتور We did the study because colorectal cancer is associated with night shift work & circadian disruption. Light, particularly blue light spectrum (white LEDS, tablets etc), is a key regulator of circadian rhythms. We will further examine biological pathways linking light with cancer https://t.co/nAaynvkTO0 — Manolis Kogevinas (@KogevinasM) July 29, 2020 كوجيفيناس في دورية علم الأوبئة إن الضوء الأزرق ينبعث في أغلب الأحيان من شاشات الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية ومصابيح الـ LED، وهذا الضوء يقمع الميلاتونين في الجسم على المدى الطويل.

وتابع: هناك مخاوف متزايدة تربط بين نوعية هذا الضوء وتأثيره في إصابة الأفراد بسرطان الأمعاء، لكن لا يزال البحث في التأثيرات المحتملة للتعرض للضوء في مهده؛ ولذلك فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقديم توصيات سليمة قائمة على الأدلة لمنع النتائج السلبية.

ويُعد سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وأشدهم فتكًا، ومع ذلك يمكن علاجه إذا تم اكتشافه مبكرًا بما فيه الكفاية.

