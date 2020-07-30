فيديو.. طريقة إنقاذ مصاب الإجهاد الحراري

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوضح طريقة إسعاف مصاب الإجهاد الحراري بعد فقدان الوعي.

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آلية تبريد الجسم

والمعروف أن الجسم يعمل على تبريد نفسه بشكل تلقائي من خلال إفراز العرق وموازنة درجة حرارة الجسم بدرجة الحرارة في البيئة المحيطة، لكن يحدث أن يخفق الجسم في عملية التبريد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فيحدث ما يُعرف بالإجهاد الحراري.

ما هو الإجهاد الحراري ؟

الإجهاد الحراري هو حالة تشمل أعراضها التعرق الشديد، وسرعة النبض نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويعتبر واحدًا من ثلاث متلازمات لها علاقة بالحرارة، مع التشنجات الحرارية التي تعتبر أخفهم، وضربة الشمس التي تعتبر أشدهم.

وشددت وزارة الصحة على أن أهم إجراء يجب اتباعه لإنقاذ مصاب الإجهاد هو نقله إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء بالتدريج.

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