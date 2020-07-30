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الطائرات العمودية تشارك في حج 1441 لدعم التنقلات الطارئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد قائد منطقة الطائف العسكرية، اللواء محمد القحطاني، أن الطائرات العمودية تشارك في حج 1441 لدعم التنقلات الطارئة.
مراقبة الوضع العام في حج 1441
وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن قيادة المملكة جعلت الأمن الصحي للحجيج أولوية أولى خلال هذه المرحلة مشيرًا إلى أن الطائرات العمودية تعمل على مراقبة الحالة الأمنية ودعم التنقلات الطارئة إضافة إلى المراقبة المستمرة على مدار الـ24 ساعة .
توافد الحجيج على مشعر عرفات
وكان حجاج بيت الله الحرام توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.
وأخذ ضيوف الرحمن أماكنهم مع الالتزام بالتباعد المكاني في المسجد الذي تبلغ مساحته (110) آلاف متر مربع .
وألقى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، خطبة عرفة – قبل الصلاة – استهلها بحمد الله والثناء عليه على ما تفضل به على العباد من النعم الغزار، والخير المدرار، موصيًا بتقوى الله التي أوصى بها الأولين والآخرين، موضحًا أنه بتقوى الله تنزل الخيرات، وتبتعد المصائب المكروهات.
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