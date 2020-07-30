- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.
وقال "هنزل" خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن التسريع بإنجاح وإتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.
من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 03:33 PM
أكد أنه سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.
وقال "هنزل" خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن التسريع بإنجاح وإتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.
من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
، السفير الأمريكي لدى اليمن: سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي لدى اليمن: سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.