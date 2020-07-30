، الرئيس اليمني: جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار بلادنا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، سيسهم في توحيد الصف الوطني والجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.
وأعرب "هادي"، خلال لقائه، الليلة الماضية، في الرياض رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، عن تقديره العالي لجهود قيادة المملكة العربية السعودية، التي أكدت الأحداث حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
وشدد على تضافر الجهود مع أعضاء الحكومة المرتقب تشكيلها وفقاً لمقتضيات اتفاق الرياض، للعبور بالبلاد إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.
وأكد أن جسامة المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيداً عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف إن هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 03:24 PM
خلال لقائه رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك في الرياض الليلة الماضية
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، سيسهم في توحيد الصف الوطني والجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.
وأعرب "هادي"، خلال لقائه، الليلة الماضية، في الرياض رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، عن تقديره العالي لجهود قيادة المملكة العربية السعودية، التي أكدت الأحداث حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
وشدد على تضافر الجهود مع أعضاء الحكومة المرتقب تشكيلها وفقاً لمقتضيات اتفاق الرياض، للعبور بالبلاد إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.
وأكد أن جسامة المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيداً عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف إن هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
، الرئيس اليمني: جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار بلادنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني: جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.