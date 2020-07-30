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استفاد حجاج بيت الله الحرام من شاشات باركود تحميل المصحف الشريف، التي نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، ضمن جهودها في تحقيق "البروتوكولات" الصحية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.
وحرص الحجاج على تحميل التطبيق عبر أجهزتهم الذكية، حيث يحتوي التطبيق خاصية البحث السريع عن اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.
ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.
يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.
ويأتي التطبيق ضمن الجهود الوزارة في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي، حيث تم رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن "بروتوكولات" تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 03:10 PM
يحمل العديد من الخصائص الابتكارية من قبيل "ذكر سبب تسمية السورة وأسمائها التوفيقية"الحجاج يحمّلون تطبيق مصحف المدينة النبوية عبر الشاشات الإسلامية التفاعلية في مسجد نمرة
استفاد حجاج بيت الله الحرام من شاشات باركود تحميل المصحف الشريف، التي نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، ضمن جهودها في تحقيق "البروتوكولات" الصحية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.
وحرص الحجاج على تحميل التطبيق عبر أجهزتهم الذكية، حيث يحتوي التطبيق خاصية البحث السريع عن اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.
ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.
يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.
ويأتي التطبيق ضمن الجهود الوزارة في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي، حيث تم رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن "بروتوكولات" تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.
، الحجاج يحمّلون تطبيق مصحف المدينة النبوية عبر الشاشات الإسلامية التفاعلية في مسجد نمرة ،
المصدر : الخليج 365
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