السعودية | الحالة الصحية للحجاج وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ في إيجاز صحفي مساء اليوم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحالة الصحية للحجاج وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ في إيجاز صحفي مساء اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:54 مساءً, 30 يوليو 2020 م المناطق - واس يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة .

ويتحدث في الإيجاز الصحفي مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي عن الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج في المناسك، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ ، فيما يستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومدى نجاح خطط تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات، وبروتوكولات موسم حج 1441هـ.

وسينقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية وقناة الإخبارية.

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