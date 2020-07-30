شكرا لقرائتكم خبر عن 67% زيادة بأسرَّة العناية المركزة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.
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