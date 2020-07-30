شكرا لقرائتكم خبر عن 67% زيادة بأسرَّة العناية المركزة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم لجميع القطاعات بنسبة 67%، وذلك ضمن جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 67% زيادة بأسرَّة العناية المركزة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.