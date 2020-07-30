شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : لا إصابات في المشاعر المقدسة.. و2,629 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أي حالات إصابة في المشاعر المقدسة، وتسجيل 1,629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2,629 حالة تعافٍ جديدة.

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