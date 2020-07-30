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"التعاون الإسلامي" تشيد بتطبيق أعلى المعايير الصحية في حج هذا العام

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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالخطة الاستراتيجية التنفيذية التي اتخذتها المملكة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأكد الأمين العام أن المملكة نجحت في تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام الاستثنائي.

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