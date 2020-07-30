شكرا لقرائتكم خبر عن "روبوت الفتوى الإلكتروني"يجيب عن أسئلة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجدي "نمره" والمشعر الحرام التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكلات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.
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