أمير نجران يواسي ذوي الشهيد العتيبي

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ إلى أسرة الشهيد وكيل رقيب نادر بن مضحي بن هلال العتيبي، من منسوبي الحرس الوطني.

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استشهد أثناء أداء مهامه بالحد الجنوبي

وكان العتيبي استشهد غرقًا في أحد الأودية بمركز عاكفة، أثناء أداء مهامه بالحد الجنوبي، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويجعله في عليين، مع الشهداء والصديقين.

أمير نجران يواسي ذوي الشهيد

وأعرب سموه في اتصال هاتفي، أجراه اليوم، مع والد وشقيق الشهيد، عن صادق تعازيه لأسرته، سائلاً المولى أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مؤكدًا فخر واعتزاز كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، بما قدمه من تضحيات في سبيل حفظ الدين، والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

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