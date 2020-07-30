- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هكذا تتم مراقبة الوجبات الغذائية الجاهزة المقدمة للحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هكذا تتم مراقبة الوجبات الغذائية الجاهزة المقدمة للحجيج
متابعات الخليج 365 - واس
تُراقب أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة “مُسبقة التحضير” المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.
سحب عينات الوجبات الغذائية الجاهزة
وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.
وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.
الارتقاء بكافة الخدمات
وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تتم مراقبة الوجبات الغذائية الجاهزة المقدمة للحجيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.