موعد صلاة العيد في الرياض

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة العيد بمدينة الرياض عند الساعة 5:36 صباحاً بمشيئة الله تعالى فيما يختلف توقيت الصلاة بحسب موقع كل مدينة ومحافظة في المملكة.

استعدادات صلاة العيد في الرياض

وكانت فروع وزارة الشؤون الإسلامية في المناطق المختلفة قد نفذت العديد من الإجراءات الوقائية وطبقت البروتوكولات الاحترازية في كافة المساجد والجوامع المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى فيها.

فقد جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض نحو 3607 جوامع ومساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هــ، بمدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة له بالمنطقة.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي أن جميع الجوامع والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين، منوهاً إلى أهمية تعاون الجميع على تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين.

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وبين أن الفرع وجه شركات الصيانة والتشغيل وبوقت مبكر لتهيئته الجوامع والمساجد الإضافية بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين.

مساجد وجوامع مكة جاهزة

من جهة أخرى أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بإدارة المساجد بالفرع استعداداته لتهيئة وتجهيز ٢٥١٧ جامعاً ومسجداً بمنطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعة له لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، حيث تم تجهيز ١٨٠٧جوامع و٧١٠ مساجد إضافية لمنع الزحام.

وأشار المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام، حيث روعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة والتأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع، داعياً الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم.

صلاة العيد في ١٢٣١ جامعًا ومسجدًا بالمدينة المنورة

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تجهيز ١٢٣١ جامعاً ومسجداً لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي أن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنطقة، بلغ حوالي ٩٠٢ والمساجد الإضافية ٣٢٩، مؤكداً أنه خلال تجهيزها تم مراعاة البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على منسوبي المساجد وخطباء العيد بالحرص على تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية التي تضمن بمشيئة الله سلامة وصحة مرتادي المساجد.

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