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مدني جازان يحذر من الأمطار وتساقط البرد وجريان السيول
مع تدني في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى 45 كلم/س مع تدني في مدى الرؤية.
تقلبات الطقس في جازان
وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.
استعدادات الدفاع المدني
وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني (هنا) ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
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