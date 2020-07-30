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شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد تواصل تقديم خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك خالد تواصل تقديم خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول
حتى يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة الحالي
متابعات الخليج 365 - أبها
تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل تقديم خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول على موقع الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني هنا حتى يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة الحالي.
وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين وذلك عن طريق خدمة القبول الفوري وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم تتم الموافقة على التخصص من قبل المرشحين.
وأشار القرني إلى أن العمادة أتاحت أيضًا خدمة تغيير القبول والتي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي وذلك وفق شروط القبول.
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