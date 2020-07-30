شكرا لقرائتكم 7 محاور للإيجاز اليومي لموسم الحج الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-30 7 محاور للإيجاز اليومي لموسم الحج الليلة في تمام السابعة والنصف متابعات الخليج 365 - الرياض تقدم الجهات المختصة مساء اليوم الخميس، الإيجاز ليومي لموسم حج 1441 وذلك في تمام السابعة والنصف. ويتحدث خلال الإيجاز المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج. أما محاور الإيجاز، فهي حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية وأيضًا الخدمية الصحية المواكبة للمناسك. Advertisements كما يستعرض الإيجاز اليوم الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في موسم الحج، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية للموسم وأيضًا نتائج انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات وأخيرًا برتوكولات موسم الحج.



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