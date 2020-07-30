، وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع يجتمع بأعضاء مجلس البنية التحتية بالمشاعر ،

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ترأس وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط، أمس، الاجتماع التنسيقي للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة، بحضور نائب رئيس اللجنة مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، وأمين عام المجلس مدير مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع المهندس ماهر النهاري، وممثلي الإدارات الحكومية والجهات الخدمية.
وشهد الاجتماع مناقشة توصيات أعضاء المجلس في الاجتماعات السابقة، وبحث سُبل تطوير خدمات البلدية المقدمة في المشاعر المقدسة، والقيام بجولات ميدانية على المشاعر المقدسة والمعالجة الفورية للملاحظات.
وتم تجهيز غرفة عمليات مشتركة خاصة بالمجلس بناءً على توصية أعضاء المجلس في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1441هـ وتضم هذه الغرفة ممثلي الإدارات الحكومية والجهات الخدمية كما تم تزويد الغرفة بأجهزة اتصال لاسلكي وشاشات مراقبة مرتبطة بكاميرات المشاعر.
وقد تأسس المجلس التنسيقي للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة بناءً على توجيه أمير منطقة مكة المكرمة ويضم المجلس في عضويته ممثلي الإدارات الحكومية والجهات الخدمية ويتم عقد اجتماعات المجلس عن بُعد.
حج 1441 هـ
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 02:55 PM
لبحث تطوير خدمات البلدية والقيام بجولات ميدانية والمعالجة الفورية للملاحظاتوكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع يجتمع بأعضاء مجلس البنية التحتية بالمشاعر
ترأس وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط، أمس، الاجتماع التنسيقي للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة، بحضور نائب رئيس اللجنة مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، وأمين عام المجلس مدير مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع المهندس ماهر النهاري، وممثلي الإدارات الحكومية والجهات الخدمية.
وشهد الاجتماع مناقشة توصيات أعضاء المجلس في الاجتماعات السابقة، وبحث سُبل تطوير خدمات البلدية المقدمة في المشاعر المقدسة، والقيام بجولات ميدانية على المشاعر المقدسة والمعالجة الفورية للملاحظات.
وتم تجهيز غرفة عمليات مشتركة خاصة بالمجلس بناءً على توصية أعضاء المجلس في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1441هـ وتضم هذه الغرفة ممثلي الإدارات الحكومية والجهات الخدمية كما تم تزويد الغرفة بأجهزة اتصال لاسلكي وشاشات مراقبة مرتبطة بكاميرات المشاعر.
وقد تأسس المجلس التنسيقي للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة بناءً على توجيه أمير منطقة مكة المكرمة ويضم المجلس في عضويته ممثلي الإدارات الحكومية والجهات الخدمية ويتم عقد اجتماعات المجلس عن بُعد.
، وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع يجتمع بأعضاء مجلس البنية التحتية بالمشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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