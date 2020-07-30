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أعلنت الهند وأوكرانيا وأستراليا اليوم الخميس، عن تسجيل أرقام قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية عن تسجيل 52123 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 48513 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة مليون وأكثر من 583 ألف حالة.
ووفق روسيا اليوم حسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 34968 بعد تسجيل 775 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 32553 مريضًا ليصل مجموع المتعافين إلى مليون و20582 شخصًا.
وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة المتعافين بلغت 64,44%، ونسبة الوفيات 2.21%، والحالات النشطة 33,35%.
وفي أوكرانيا، قال مجلس الأمن والدفاع الوطني إن البلاد سجلت اليوم الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1197 حالة جديدة.
وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو.
وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 68794 حالة، منها 1673 حالة وفاة و38154 حالة تعافٍ.
وفي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس، أن البلاد شهدت الأربعاء 13 حالة وفاة بكورونا في أكبر حصيلة يومية حتى الآن، إضافة إلى أعلى عدد للإصابات الجديدة بلغ 750 حالة، معظمها في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان وعاصمتها ميلبورن.
بذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة في أستراليا إلى 16298 إصابة و189 وفاة منذ بداية الجائحة.فيروس كورونا الجديد
عدو البشرية.. 3 دول تسجل أعدادًا قياسية للإصابات اليومية بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-30
أعلنت الهند وأوكرانيا وأستراليا اليوم الخميس، عن تسجيل أرقام قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية عن تسجيل 52123 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 48513 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة مليون وأكثر من 583 ألف حالة.
ووفق روسيا اليوم حسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 34968 بعد تسجيل 775 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 32553 مريضًا ليصل مجموع المتعافين إلى مليون و20582 شخصًا.
وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة المتعافين بلغت 64,44%، ونسبة الوفيات 2.21%، والحالات النشطة 33,35%.
وفي أوكرانيا، قال مجلس الأمن والدفاع الوطني إن البلاد سجلت اليوم الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1197 حالة جديدة.
وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو.
وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 68794 حالة، منها 1673 حالة وفاة و38154 حالة تعافٍ.
وفي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس، أن البلاد شهدت الأربعاء 13 حالة وفاة بكورونا في أكبر حصيلة يومية حتى الآن، إضافة إلى أعلى عدد للإصابات الجديدة بلغ 750 حالة، معظمها في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان وعاصمتها ميلبورن.
بذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة في أستراليا إلى 16298 إصابة و189 وفاة منذ بداية الجائحة.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:39 AM
وفق أرقام أعلنتها السلطات الصحية فيها ترصد تطورات آخر 24 ساعة
أعلنت الهند وأوكرانيا وأستراليا اليوم الخميس، عن تسجيل أرقام قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية عن تسجيل 52123 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 48513 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة مليون وأكثر من 583 ألف حالة.
ووفق روسيا اليوم حسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 34968 بعد تسجيل 775 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 32553 مريضًا ليصل مجموع المتعافين إلى مليون و20582 شخصًا.
وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة المتعافين بلغت 64,44%، ونسبة الوفيات 2.21%، والحالات النشطة 33,35%.
وفي أوكرانيا، قال مجلس الأمن والدفاع الوطني إن البلاد سجلت اليوم الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1197 حالة جديدة.
وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو.
وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 68794 حالة، منها 1673 حالة وفاة و38154 حالة تعافٍ.
وفي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس، أن البلاد شهدت الأربعاء 13 حالة وفاة بكورونا في أكبر حصيلة يومية حتى الآن، إضافة إلى أعلى عدد للإصابات الجديدة بلغ 750 حالة، معظمها في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان وعاصمتها ميلبورن.
بذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة في أستراليا إلى 16298 إصابة و189 وفاة منذ بداية الجائحة.
، عدو البشرية.. 3 دول تسجل أعدادًا قياسية للإصابات اليومية بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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