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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت شبكة إن دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة.
ووفق "الألمانية" بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند مليونًا و584 ألفًا و384 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألفًا و968 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد
إصابات "كورونا" اليومية في الهند تتجاوز الـ 50 ألف حالة لأول مرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-30
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت شبكة إن دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة.
ووفق "الألمانية" بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند مليونًا و584 ألفًا و384 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألفًا و968 حالة.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:25 AM
إجمالي الحالات مليون و584 ألفًا والوفيات باتت 34 ألفًا و968 حالة
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت شبكة إن دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 ألف و123 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة.
ووفق "الألمانية" بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند مليونًا و584 ألفًا و384 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 775 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 34 ألفًا و968 حالة.
، إصابات "كورونا" اليومية في الهند تتجاوز الـ 50 ألف حالة لأول مرة ،
المصدر : الخليج 365
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