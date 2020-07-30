، القوات المسلحة تشارك في الحج بطائرات عمودية للمراقبة الجوية ،

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كشف قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء محمد القحطاني، عن مشاركة القوات المسلحة في حج هذا العام من خلال القيام بمهمتين، تتمثل أولاهما في الدفع بعدد من الطائرات العمودية لدعم التنقلات الطارئة والمراقبة الجوية والأنشطة الإعلامية والأمنية.
وأضاف اللواء "القحطاني" في لقاء مع قناة "الإخبارية": الجانب الآخر يتمثل في عناصر موجودة ومشاركة كمندوبين في غرف العمليات والمراقبة المستمرة خلال الأربع والعشرين ساعة؛ لنقل أي متطلبات للقيادة في الطائف لمباشرة المهام المطلوبة، بالإضافة إلى مساندة الجهات الأمنية الأخرى.
وأشار إلى تخصيص عدد من وحدات الشرطة العسكرية والأخرى؛ لتكون على أهبة الاستعداد لدعم الجهات الأمنية الأخرى إذا تطلبت المساندة.
وأردف: هناك وحدات مخصصة لدعم الدفاع المدني إذا تطلب ذلك؛ نتيجة الحالة المطرية في مكة والمشاعر المقدسة إذا حدثت سيول أو كوارث طبيعية، وما حدث العام الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، مما قلل من حدوث أي آثار لها، كما يوجد استعداد كامل للجانب الصحي كطائرات الإخلاء الطبي والفحوص المخبرية.
وتابع "القحطاني": هناك تنسيق مسبق بين القطاعات المشاركة في الحج، حتى تصدر الخطة العامة، ومن خلالها يصدر كل قطاع مشارك خططه الفرعية من تلك الخطة.
حج 1441 هـ
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 02:36 PM
"القحطاني": وحدات من الشرطة العسكرية على أهبة الاستعدادالقوات المسلحة تشارك في الحج بطائرات عمودية للمراقبة الجوية
كشف قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء محمد القحطاني، عن مشاركة القوات المسلحة في حج هذا العام من خلال القيام بمهمتين، تتمثل أولاهما في الدفع بعدد من الطائرات العمودية لدعم التنقلات الطارئة والمراقبة الجوية والأنشطة الإعلامية والأمنية.
وأضاف اللواء "القحطاني" في لقاء مع قناة "الإخبارية": الجانب الآخر يتمثل في عناصر موجودة ومشاركة كمندوبين في غرف العمليات والمراقبة المستمرة خلال الأربع والعشرين ساعة؛ لنقل أي متطلبات للقيادة في الطائف لمباشرة المهام المطلوبة، بالإضافة إلى مساندة الجهات الأمنية الأخرى.
وأشار إلى تخصيص عدد من وحدات الشرطة العسكرية والأخرى؛ لتكون على أهبة الاستعداد لدعم الجهات الأمنية الأخرى إذا تطلبت المساندة.
وأردف: هناك وحدات مخصصة لدعم الدفاع المدني إذا تطلب ذلك؛ نتيجة الحالة المطرية في مكة والمشاعر المقدسة إذا حدثت سيول أو كوارث طبيعية، وما حدث العام الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، مما قلل من حدوث أي آثار لها، كما يوجد استعداد كامل للجانب الصحي كطائرات الإخلاء الطبي والفحوص المخبرية.
وتابع "القحطاني": هناك تنسيق مسبق بين القطاعات المشاركة في الحج، حتى تصدر الخطة العامة، ومن خلالها يصدر كل قطاع مشارك خططه الفرعية من تلك الخطة.
، القوات المسلحة تشارك في الحج بطائرات عمودية للمراقبة الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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