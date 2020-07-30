شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لـ "الدوسري" يكشف تردي حالته: ظننت أني سأغادر للسعودية وليس لدي أسرة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف سعود بن قويد محامي المعتقل السعودي في سجون أمريكا " خالد الدوسري " عن تسجيل مرئي غريب يكشف تردي حالته الصحية وفقدانه التركيز وعدم معرفته بأسرته .
وأكد محامي " الدوسري "ان التسجيل يؤكد أن جميع إجاباته تحت تأثير المرض النفسي وانه ليس له صلة بالواقع .
وخلال الفيديو ، سألته المحققة عدة أسألة وكان " الدوسري " يبدو بنصف وعي ، وأشار انه عندما انتقل إلى بولوك اعتقد انه سيغادر إلى السعودية .
كما أجاب عليها بشكل صادم حينما سألته عن أسرته ، فقال ليس لدي أسرة ثم استطرد بأنه لا يعرف شئ عنهم ولا عن أبويه وليس هناك اي محاولات للإتصال .
وكان محامي " الدوسري " قد قال انه سيظهر مساء اليوم للتواصل مع عائلته تليفزيونياً .
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