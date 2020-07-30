شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية وأتربة مثارة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة الرياض من أتربة مثارة وأمطار رعدية مما يسبب تدني في مستوى الرؤية الأفقية .

وقالت "الأرصاد " أن هذه الحالة على الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر ، وذلك من الساعة الثامنة صباحاُ وحتى السادسة مساءً .

ومن المتوقع هطول امطار متفاوتة اليوم الخميس على المشاعر المقدسة أيضاً .

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