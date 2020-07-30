- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للحجاج على جبل عرفات قبل 112 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي لجبل عرفات في موسم الحج عام 1325 هـ الموافق 1908 م .
وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة اللك عبد العزيز وتعود إلى 112 عام ، المشهد الجليل للحجاج في عرفات مع تواجد الإبل التي كان يعتمد عليها اغلب الحجاج في تحركاتهم .
ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات مع إتخاذ الإجراءات الوقائية .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للحجاج على جبل عرفات قبل 112 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.