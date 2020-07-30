شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للحجاج على جبل عرفات قبل 112 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):

كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي لجبل عرفات في موسم الحج عام 1325 هـ الموافق 1908 م .

وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة اللك عبد العزيز وتعود إلى 112 عام ، المشهد الجليل للحجاج في عرفات مع تواجد الإبل التي كان يعتمد عليها اغلب الحجاج في تحركاتهم .

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات مع إتخاذ الإجراءات الوقائية .