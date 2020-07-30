شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيبة تثير الجدل بنصائح للسيدات: الزوج كالبيبي فلا تكوني مستفزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وجهت الطبيبة هدى شميس المقيمة بجدة نصائح للسيدات بشأن طريقة معاملة الأزواج.
وذكرت الطبيبة، في مقطع فيديو، أن على الزوجة طاعة الزوج حتى لو كانت غير راضية عنه، مؤكدة أن طاعة الزوج مهمة.
وأضافت أن الزوج ربان السفينة، وعلى الزوجة أن تسمع كلامه لكونه ربان السفينة، داعية الزوجة بألا تكون مستفزة وأن تكون رقيقة وهادئة.
وأثارت تلك التصريحات جدلا بين متابعيها، حيث اتفق معها البعض مؤكدين أن طاعة الزوج واجب شرعي، فيما عارضها آخرون.
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