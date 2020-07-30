شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الحر على أشده واستمرار الحالة المطيرة الصيفية بعدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، متوقعا حالة الطقس اليوم بإستمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق. قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، متوقعا حالة الطقس اليوم بإستمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق. وأوضح المسند عبر حسابه "تويتر" بأن "اليوم الخميس ستتواصل الحالة المطرية الصيفية رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق جازان عسير الباحة مكة وقد تمتد ناحية منطقة المدينة". وتابع المسند بأنه "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع الذراع "المرزم "يكون الحر على أشده".

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