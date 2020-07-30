شكرا لمتابعة خبر عن نصائح هامة لمنع الإجهاد العضلي أثناء الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة للحجاج لعدم التعرض للإجهاد العضلي وعلاجه حال حدوثه . وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة للحجاج لعدم التعرض للإجهاد العضلي وعلاجه حال حدوثه . وأكدت أن الإجهاد العضلي نتيجة ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة، ويجب عند حدوثه اتباع الخطوات التالية : 1- التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم . 2- ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم . Advertisements 3- تبريد المنطقة المصابة . 4- رفع العضو المصاب واستشارة الطبيب عند الضرورة . كما أكدت على ضرورة التغذية السليمة أثناء الحج بتناول ثلاث وجبات رئيسيةمع وجبتين خفيفتين تحتوي على البروتين والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات ، وشرب كميات كافية من السوائل .

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