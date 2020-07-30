شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المنيع" يحث على الصبر في خطبة عرفات ويوضح أجر الصابرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):

أكد معالي الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في خطبة عرفات بمسجد نمرة اليوم الخميس أن الصبر على الأقدار المؤلمة من صفات أهل التقوى .

وأشار الشيخ "المنيع " إلى قوله تعالى " يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " مشيراً إلى الأجر العظيم على الصبر والرضا بقضاء الله وقدره وأنه من أعلى مراتب الإيمان ، وفقاً لقناة السعودية .

وأضاف أن الله عز وجل أوصى بالذكر والشكر والصبر على ما يقدره سبحانه ، وقال عز وجل : والصابرين في البأساء والضرء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " وغيرها من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي حثت على الصبر وبشرت بالفرج والأجر العظيم للصابرين بغير حساب .