شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "الصحة ": لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس عدم تسجيل أي أمراض بين الحجاج . أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس عدم تسجيل أي أمراض بين الحجاج . وأشار " العبد العالي " أن جميع الحجاج في صحة جيدة "ولله الحمد " مشيداً بالإلتزام بالتباعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية ، وفقاً للإخباراية . ووصل حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة بمشعر عرفات لحضور الخطبة وصلاة الظهر والعصر . إقرأ أيضاً :

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