شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الشيوخ الذين ألقوا خطبة يوم عرفة خلال 90 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، بان يلقي خطبة يوم عرفة اليوم الخميس، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حيث تناوب على الخطبة عدد كبير من الشيوخ وذلك على مدى 90 عاما، إذ تولاها ما بين عامي 1344هـ / و1376 هـ، الشيخ عبدالله من حسن آل شيخ.

وتولى خطبة عرفة من 1377هـ وحتى 1436هـ، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، باستثناء خطبة 1399هـ فقد آلقاها الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

وحظي بتولي الخطبة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديسي، 1437هـ والشيخ سعد الشتري 1438هـ، وفي عام 1439هـ تولاها الشيخ الدكتور حسن آل الشيخ و1440هـ تولاها الشيخ محمد آل الشيخ.