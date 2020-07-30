شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وافد يستعرض آلاف الريالات ويثير الشكوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول موقف غريب لوافد يستعرض آلاف الريالات داخل سيارته بالمملكة . وثق مقطع فيديو متداول موقف غريب لوافد يستعرض آلاف الريالات داخل سيارته بالمملكة . وأظهر الفيديو الوافد "باكستاني الجنسية " وهو يتباهى بالأموال دون أن يتضح مصدرها وسط مطالب البعض في التحقيق حول مصدر تلك الأموال وما إذا كانت مشروعة ام غير مشروعة .

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