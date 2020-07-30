شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يعلن عدة مشاريع جديدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن عدة مشاريع يتم تنفيذها لخدمة حجاج بيت الله الحرام .
وقال "الفيصل " في لقاء معه على قناة mbc أن هيئة تطوير منطقة مكة تعمل حالياً على تطوير المركز الواقع على طريق الحرمين " مكة – جدة " وبلغت نسبة الإنجاز فيه 87 % ، لتحسين الصورة البصرية لمداخل مكة وتسريع إجراءات الحجاج في مدة لا تزيد عن 5 دقائق .
كما كشف تطوير مراكز الإستقبال والترحيب الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة ، بجانب افتتاح مركز النوارية الواقع على طريق " مكة – المدينة " العام الماضي .
وأشار أن هيئة تطوير مكة عملت بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذ العديدمن المشاريع في المشاعر المقدسة أبرزها توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات المشاه ، وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه ، وتهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألف حاج .
وأعلن أمير مكة انه سيتم ضخ ما يزيد عن 1.2 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج ، مشيراً إلى أن الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام تبلغ أكثر من 180 ميجاوات .
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