شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضيوف الرحمن يتواجدون بمسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى): تواجد حجاج بيت الله الحرام قبل قليل في مسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات. تواجد حجاج بيت الله الحرام قبل قليل في مسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات. وأظهر مقطع فيديو التزام ضيوف الرحمن بالمسافات الآمنة وإرتداء الكمامات ، وفقاً لخطة المملكة للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضيوف الرحمن يتواجدون بمسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.