شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح كمية الكوليسترول في أجزاء الأضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما تحتويه الأضحية من كوليسترول، محددا الكمية المتواجدة منه في كل أجزاء الخروف.
وقال النمر عبر حسابه "تويتر" بأن في كل 100 جرام من أجزاء الخروف كمية من الكوليسترول بالمليجرام، فالدماغ بها 1500مجم، والكلى640.
وتابع النمر الكوليسترول المتواجد في باقي خروف الأضحية بأن الكبد يحتوي على 570 مجم، والقلب 280مجم، ولحم الكتف 110 مجم.
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