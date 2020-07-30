وزارة الشؤون الإسلامية تطلق «روبوت الفتوى» الإلكتروني بمسجد نمرة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة «روبوت الفتوى الإلكتروني»؛ لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن.

ويعد إطلاق هذه الخدمة هو الأول في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا للبروتوكولات الصحية وتطبيقًا لقرار التباعد المكاني.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد «نمرة»، التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بُعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.

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وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.

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