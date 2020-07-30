بالصور.. أمانة مكة تنفذ 3 مهام خدمية يتصدرها تأمين وجبات الحجاج

تُراقب أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة (مُسبقة التحضير) المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة، وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوافرة فيها كل عام؛ لتقديم كل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهم، خاصة في المشاعر المقدسة؛ ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك، واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة المشاريع، أعمال صيانة ونظافة شبكات درء وتصريف مياه الأمطار في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك على أثر الحالة المطرية التي هطلت على بعض أجزاء العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

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ونفّذت الإدارة العامة لمشاريع السيول والإدارة العامة للنظافة، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية؛ حيث تمت إزالة المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه، وجرى تطبيق الخطّة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

وفي سياق آخر، نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات (ممثلةً في ‫بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة) حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 200 كجم من الفواكه والخضراوات وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن المهندس مكاوي دور البلدية في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والحد منها لما لها من أضرار؛ نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلًا عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير وتعطيل الحركة المرورية في الشوارع والأماكن العامة.

وأكَّد مكاوي استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيرًا إلى أنَّ البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع في الطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.