صور توثق وصول الحجاج إلى مسجد نمرة.. وتطبيق التباعد الاجتماعي

وصل حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات؛ لأداء صلاتي الظهر والعصر، ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على تويتر، صورًا للحظة وصول الحجاج إلى مسجد نمرة، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، كما اتخذت وزارة الحج والعمرة، ترتيبات خاصة في مسجد نمرة بعرفات؛ لضمان التباعد بين المصلين في أدائهم صلاتي الظهر والعصر.

وذكرت قناة «الإخبارية» نقلًا عن مراسلها في عرفات، أنه تم تجهيز خيام الحجاج بعرفة وتعقيمها، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن؛ حيث تم توفير كل الاحتياجات الضرورية لهم من مظلات ووجبات، ويتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، منذ لحظة قدومهم من مشعر منى إلى عرفات خلال وجودهم في مسجد نمرة.

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